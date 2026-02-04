До +17°С ожидается на юге Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 5-7 февраля прогнозируются осадки, 5-6 февраля – сильные (дождь, снег), а также гололед, туман и порывистый ветер с метелью, сообщает «Казгидромет».

Повышение температуры воздуха днем ожидается на севере, востоке, в центре страны – до -3+2 °С, на юге до +8+17 °С, на юго-востоке до +5+15 °С. Но к 7 февраля осадки прекратятся и прогнозируется резкое понижение температуры.

