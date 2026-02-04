экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
До +17°С ожидается на юге Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 5-7 февраля прогнозируются осадки, 5-6 февраля – сильные (дождь, снег), а также гололед, туман и порывистый ветер с метелью, сообщает «Казгидромет».

Повышение температуры воздуха днем ожидается на севере, востоке, в центре страны – до -3+2 °С, на юге до +8+17 °С, на юго-востоке до +5+15 °С. Но к 7 февраля осадки прекратятся и прогнозируется резкое понижение температуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com