США отправили в Нигерию военный контингент

CentralAsia (CA) -  Американское командование в Африке заявило о направлении в Нигерию «небольшой группы военнослужащих». Как сообщает Reuters, это первое подтверждение присутствия американских войск на территории страны.

По информации агентства, американская группа была направлена после того, как обе страны пришли к соглашению о необходимости принятия дополнительных мер для борьбы с террористической угрозой в Западной Африке. Глава Африканского командования вооруженных сил США, генерал Дагвин Андерсон заявил, что военнослужащие «обладают уникальными возможностями», но не предоставил дополнительных подробностей о масштабах и характере их миссии.

По данным источников Reuters, американская группа, возможно, окажет помощь в сборе разведывательной информации, чтобы нигерийские силы могли наносить удары по группам, связанным с террористами. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Нигерию в неспособности защитить христиан от исламистских боевиков, действующих на северо-западе страны. После этого 25 декабря 2025 года США нанесли авиаудар по группировке «Исламское государство» в северо-западной части Нигерии. По сообщению военных, авиаудар был нанесен «по просьбе нигерийских властей».

