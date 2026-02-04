Состояние Илона Маска превысило 800 миллиардов долларов, - Forbes

CentralAsia (CA) - Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

Это произошло после того, как его компания SpaceX приобрела его же компанию xAI, которая специализируется на искусственном интеллекте и разработала чат-бота Grok. По оценке Forbes, сделка увеличила состояние Маска на 84 миллиарда долларов — до рекордных 852 миллиардов.

На втором месте в списке богатейших людей по версии Forbes располагается сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние издание оценивает в 281 миллиарда долларов.

До сделки Маск владел 42% акций SpaceX стоимостью 336 миллиардов долларов, а также 49% акций xAI стоимостью 122 миллиарда. После сделки Маск, по оценке Forbes, владеет 43% акций объединенной компании стоимостью 542 миллиарда долларов. «Это делает SpaceX самым ценным активом Маска», — заключает Forbes.

20 декабря 2025 года Forbes писал, что состояние Маска превысило 700 миллиардов долларов. При этом за пять дней до этого Forbes оценивал состояние Маска в 677 миллиардов и называл его первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов.

Маск впервые возглавил рейтинг богатейших бизнесменов Forbes в январе 2021 года, когда его состояние оценивалось в 190 миллиардов долларов.