В Китае запретили выпуск автомобилей с электронными и скрытыми дверными ручками

CentralAsia (CA) - Китай запретил скрытые дверные ручки с электронным управлением на электромобилях, став первой страной, которая отказалась от использования подобных конструкций, впервые использованных в автомобилях Tesla, пишет «Би-би-си».

Электромобили подвергаются тщательной проверке со стороны регулирующих органов по всему миру после ряда смертельных инцидентов, в том числе двух ДТП с человеческими жертвами в Китае с участием электромобилей Xiaomi, в которых отказ электрической системы предположительно помешал открыть двери.

Как пишут китайские государственные СМИ, в соответствии с новыми правилами автомобили будут разрешены к продаже только в том случае, если они оснащены механической системой открывания дверей как изнутри, так и снаружи.

Новые правила, объявленные Министерством промышленности и информационных технологий Китая в понедельник, вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно требованиям, снаружи у каждой пассажирской двери, за исключением багажника, должно быть углубление, которое обеспечивает доступ к механизму открывания дверной ручки. Внутри автомобиля также должны быть знаки, показывающие, как открывать дверь вручную изнутри.

Автомобилям, которые уже получили одобрение властей и готовятся к выходу на китайский рынок, дадут еще два года на обновление механизмов открывания дверей.

Скрытые электронные (или «невидимые») дверные ручки впервые появились в 2012 году в электромобилях Tesla Model S и быстро стали популяры среди китайских производителей, уделяющих особое внимание высокотехнологичным решениям.

Они широко используются на китайском рынке автомобилей, частично или полностью работающих на электричестве (NEV). Согласно данным, приведенным в газете China Daily, «невидимые» ручки установлены примерно у 60% из 100 самых продаваемых NEV.

Несмотря на то, что новые требования распространяются лишь на автомобили, продающиеся в Китае, аналитики считают, что они могут подтолкнуть автопроизводителей по всему миру к пересмотру конструкции дверей, поскольку Китай все активнее позиционирует себя как разработчик стандартов на международном рынке электромобилей.

«Таким компаниям, как Tesla, Kia и другим традиционным автопроизводителям, продающим свои машины в разных регионах, придется решать, вносить ли изменения только в модели для Китая или внедрять их глобально, — заявил AFP основатель Sino Auto Insights Ту Ле. — Для многих автопроизводителей это, вероятно, станет проблемой, поскольку у некоторых из них есть единые глобальные проекты, которые теперь придется корректировать».

В США регуляторы уже изучают проблемы с дизайном дверей Tesla, а власти в Европе рассматривают введение собственных правил.

В ноябре Национальное управление безопасностью движения на автомагистралях США (NHTSA) инициировало проверку электрических дверных ручек Tesla после сообщений о том, что они неожиданно выходили из строя, оставляя детей запертыми в машинах.

В NHTSA сообщили, что в ведомство поступило девять обращений по поводу ручек в Tesla Model Y 2021 года, одной из ключевых моделей компании.

В четырех из этих случаев для решения проблемы владельцы автомобилей были вынуждены разбить окно.