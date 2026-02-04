Генпрокуратура Ливии подтвердила смерть сына Муаммара Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи

CentralAsia (CA) - Генеральная прокуратура Ливии подтвердила смерть сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама.

«Было установлено, что жертва была убита из огнестрельного оружия»,— заявили в генпрокуратуре. Правоохранительные органы приступили к поиску злоумышленников, причастных к преступлению.

О смерти Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Он погиб к югу от столицы Ливии. По данным агентства Abaad News, его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками. По словам приближенного к семье Каддафи источника, Сейф аль-Ислам был убит, когда находился в своем саду. Сторонники погибшего потребовали международного расследования его убийства.