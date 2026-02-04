экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лавинная опасность объявлена в горных районах шести регионов Узбекистана
CentralAsia (CA) -  В связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха 5−9 февраля в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Список районов:

По Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;

По Сурхандарьинской области: в Байсунком, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;

По Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском, Ургутском районах;

По Джизакской области: в Бахмальском, Зааминском районах;

По Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

По Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, а также отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее Узгидромет сообщал, что после нескольких тёплых дней в пятницу на территорию Узбекистана поступит холодная и относительно влажная воздушная масса. Местами пройдут осадки (дождь с переходом в снег), температура воздуха понизится.

