Лавинная опасность объявлена в горных районах шести регионов Узбекистана

- Азия и мир, общество
- 15:28, 04 февраля 2026
- Просмотров: 290
CentralAsia (CA) - В связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха 5−9 февраля в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.
Список районов:
По Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;
По Сурхандарьинской области: в Байсунком, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;
По Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском, Ургутском районах;
По Джизакской области: в Бахмальском, Зааминском районах;
По Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
По Наманганской области: в Папском районе.
Граждан, проживающих в горных районах, а также отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее Узгидромет сообщал, что после нескольких тёплых дней в пятницу на территорию Узбекистана поступит холодная и относительно влажная воздушная масса. Местами пройдут осадки (дождь с переходом в снег), температура воздуха понизится.