Токаев провёл переговоры с премьер-министром Пакистана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия», – говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов.

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

