15 человек погибли при столкновении патрульного катера и судна с мигрантами у берегов Греции

CentralAsia (CA) -  В Эгейском море в результате столкновения скоростного катера, перевозившего мигрантов, и патрульного корабля греческой береговой охраны погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, береговая охрана Греции обнаружила катер, перевозивший несколько десятков мигрантов из Турции на греческий остров Хиос. Патруль потребовал остановить катер, но тот попытался скрыться. Что стало причиной столкновения корабля и катера, пока не известно.

В результате удара многие находившиеся на катере люди упали в воду. По данным властей, из моря вытащили уже 14 тел. Еще один человек скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили 25 человек, включая 11 детей, 2 беременных женщин и 2 офицеров береговой охраны. Беременные женщины в результате инцидента потеряли детей. Трем пострадавшим были проведены экстренные операции.

