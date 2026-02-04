Союз журналистов GAP наградил генсека ОТГ Омуралиева
- Азия и мир, общество
- 17:27, 04 февраля 2026
- Просмотров: 295
- Обновлено: 17:32, 04 февраля 2026
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев получил награду «Самый успешный руководитель организации», учреждённую Союзом журналистов GAP.
«Искренне благодарю их за это значимое признание наших совместных усилий по укреплению единства, сотрудничества и развития тюркского мира»,- написал Омуралиев в Х.
