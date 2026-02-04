экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Союз журналистов GAP наградил генсека ОТГ Омуралиева

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев получил награду «Самый успешный руководитель организации», учреждённую Союзом журналистов GAP.

«Искренне благодарю их за это значимое признание наших совместных усилий по укреплению единства, сотрудничества и развития тюркского мира»,- написал Омуралиев в Х.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com