Союз журналистов GAP наградил генсека ОТГ Омуралиева

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев получил награду «Самый успешный руководитель организации», учреждённую Союзом журналистов GAP.

«Искренне благодарю их за это значимое признание наших совместных усилий по укреплению единства, сотрудничества и развития тюркского мира»,- написал Омуралиев в Х.