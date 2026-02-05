Монголия депортировала гражданина Ганы, просрочившего визу

Гражданин Республики Гана, прибывший в Монголию по туристической визе, просрочивший визу и незаконно находившийся в Улан-Баторе, был депортирован. Гражданин въехал в Монголию в 2024 году по электронной туристической визе категории К2, и было установлено, что он просрочил свою временную гостевую визу и проживал в стране незаконно. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Таким образом, гражданин Ганы был оштрафован в соответствии с действующим законодательством и депортирован с запретом на повторный въезд в Монголию сроком на два года.

Несмотря на то, что гражданам Ганы выдается электронная туристическая виза сроком до 30 дней для поездок в туристических целях, в последние годы участились такие нарушения, как превышение срока действия визы и участие в деятельности, не соответствующей цели визита.

В 2025 году в общей сложности были депортированы 10 граждан Ганы, большинство из которых были депортированы из Монголии за нарушение условий временных гостевых виз.

Гана (Ghana), официальное название — Республика Гана (Republic of Ghana) — государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере — с Буркина-Фасо, на востоке — с Того. С юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. Столица — Аккра. Население составляет более 36 миллионов человек.

