В парламенте Великобритании создана межпартийная парламентская группа по Монголии

Как сообщает MiddleAsianNews, в британском парламенте создана новая межпартийная парламентская группа по Монголии (An All-Party Parliamentary Group — APPG). Посол Монголии Энхсух Баттөмөр присутствовал на первом заседании 2 февраля 2026 года. Об этом было объявлено на официальной странице посольства Монголии в Facebook.

Создание парламентской группы по Монголии (APPG) было инициировано членом парламента Джеймсом Уайлдом, который в настоящее время является председателем, а членом парламента Кэтрин Уэст, которая занимает должность заместителя председателя.

Г-н Дэйв Дуган и баронесса Нортовер занимают должности в руководящем составе. Более 20 членов парламента присоединились к парламентской группе по Монголии. На первом заседании присутствовали г-н Джеймс Уайлд, член парламента, г-жа Кэтрин Уэст, член парламента, г-н Дэйв Дуган, баронесса Нортовер, г-н Фабиан Гамильтон, член парламента, баронесса Эванс, лорд Кромвель, баронесса Уддин, баронесса Хупер и граф Куртаун.

На встрече также присутствовали официальные лица, в том числе г-жа Карен Мэддокс, заместитель директора Управления по Северо-Восточной Азии Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, и г-жа Софи Уоррелл, заместитель главы миссии британского посольства в Улан-Баторе.

Парламентская группа по Монголии была впервые создана в 1995 году в британском парламенте и с тех пор активно участвует в обсуждении монголо-британских отношений, задает парламентские вопросы правительству Великобритании, запрашивает соответствующую информацию и оказывает необходимую поддержку в рамках парламента. Поддержка, оказанная Монголией сменявшимися членами парламентской группы по всем партиям, сыграла важную роль в содействии стране в сложный переходный период.

Члены воссозданной парламентской группы выразили заинтересованность в получении всесторонних отчетов о политике и мерах, реализуемых правительством Монголии в таких областях, как критически важные полезные ископаемые, возобновляемая энергия, охрана окружающей среды, роль женщин в обществе и безопасность. Они также выразили готовность поддержать на парламентском уровне усилия по укреплению монголо-британских отношений и сотрудничества в этих областях.

Парламентские парламентские группы (APPG) — это добровольные межпартийные группы, создаваемые членами парламента по конкретным странам или вопросам, представляющим общий интерес, и должны включать не менее 20 представителей от основных политических партий, представленных в парламенте.

Вследствие недавних изменений в правилах, регулирующих деятельность парламентских групп по всем странам (APPG), согласно которым каждый член парламента может официально присоединиться не более чем к шести таким группам, создание новых групп стало более ограниченным. В этом контексте создание парламентской группы по Монголии в новообразованном парламенте Великобритании в 2024 году в соответствии с пересмотренными правилами отражает важность, которую парламент Великобритании придает Монголии.

