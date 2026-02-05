Компания ТМК добывает рекордное количество газа в Монголии

Согласно MiddleAsianNews, компания TMK Energy продолжила свою впечатляющую серию побед, установив очередной новый рекорд по добыче газа на пилотном проекте Pilot Well, который является частью проекта Гурвантэс XXXV по добыче метана из угольных пластов на юге Монголии.

21 января компания установила новый суточный рекорд добычи газа, достигнув показателя в 674 м³, или более 23 800 стандартных ft³ в сутки.

На месторождении Pilot Well также был установлен новый месячный рекорд по добыче газа, достигший 18 370 м³, в результате чего декабрьский показатель в 16 306 м³ остался в прошлом.

В результате среднесуточная добыча газа за месяц выросла до 593 м³, что на 13 процентов больше, чем предыдущий рекордный средний показатель декабря в 526 м³. Кроме того, по словам руководства, добыча воды осталась стабильной и составила в среднем 497 баррелей в сутки (б/с).

Череда новых рекордов подчеркивает значительное улучшение добычи на проекте. Скважина LF-07 — самая недавно пробуренная и одна из самых высокорасположенных скважин в структуре — показала производительность более 10 000 стандартных ft³ в сутки, став первой скважиной, достигшей заветной отметки. LF-07 продолжила успешную серию, увеличив производительность вдвое и достигнув 10 000 стандартных ft³ в сутки во второй раз в январе.

«Шесть месяцев подряд роста добычи газа еще больше укрепили нашу уверенность в проекте. В феврале будут проведены дополнительные испытания по нарастанию давления, чтобы получить дополнительные данные о снижении пластового давления, что является еще одним ключевым показателем будущего успеха проекта», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Фергюсон сказал, что небольшое количество перебоев в подаче электроэнергии от третьих лиц в конце месяца временно снизило тарифы на газ, что подтверждает выгоды, которые компания получит от выработки собственной электроэнергии за счет текущей добычи газа.

В этом месяце руководство планирует провести дополнительные испытания под давлением, чтобы получить дополнительные данные о скорости снижения пластового давления (известной как десорбция), которая является ключевым показателем для определения будущего успеха проекта.

Компания считает, что приближает давление десорбции к требуемому уровню, необходимому для значительного увеличения объемов газа. Моделирование пласта, проведенное в прошлом году, показало четкий путь к достижению этого идеального давления.

Следует отметить, что продолжающаяся добыча воды в объеме почти 500 баррелей в сутки способствует снижению давления в пласте и десорбции. Осушение помогает снизить давление, вызывая десорбцию газа из угольных пластов. Недавний анализ подтвердил, что большая часть воды добывается из угольных пластов, а не из соседних водоносных горизонтов или зон, не содержащих уголь, что является убедительным свидетельством проницаемости угольных пластов.

Компания TMK сосредоточила свои усилия на снижении пластового давления ниже критического давления десорбции на длительный период, что является одной из причин бурения дополнительных эксплуатационных скважин в прошлом году.

Дополнительные скважины помогут обеспечить необходимую дополнительную мощность для быстрого достижения критического давления, что позволит проекту немедленно увеличить добычу газа. Ожидается, что после достижения поставленной цели объемы добычи газа существенно возрастут.

Скважина LF-07 была пробурена в прошлом году с использованием более крупной и мощной буровой установки TXD200, впервые в стране. Канадская компания Major Drilling, которая пробурила все шесть предыдущих скважин на этом проекте, использовала более крупную установку с более совершенной системой бурового раствора для повышения эффективности бурения.

Руководство ожидает, что в ближайшее время на месторождении Pilot Well, занимающем площадь 60 км² в районе Нарийн-Сухайт в обширной сельской местности Монголии, начнется добыча газа в промышленных масштабах. Условные ресурсы компании (2C) в объеме 1214 миллиардов ft³ (BCF) природного газа являются крупнейшими в Монголии. В настоящее время проект включает в себя перспективные ресурсы в объеме 5300 BCF на общей площади 8400 км².

В настоящее время в районе реализации проекта наблюдается небольшой снегопад и минусовые температуры. Однако компания может похвастаться бригадой, состоящей в основном из граждан Монголии — выносливых людей, имеющих опыт работы в сложных зимних условиях.

Монголия стремится перейти к более чистым источникам энергии, отказываясь от устаревших форм энергии, таких как уголь, и вместо этого используя такие источники, как метанковый газ. Метаморфизованный газ считается более чистым топливом, поскольку он производит примерно вдвое меньше выбросов углекислого газа, чем электроэнергия, вырабатываемая на углях, и сгорает чище, чем другие ископаемые виды топлива.

Благодаря своему идеальному расположению вблизи мировой державы Китая и его северных газопроводов, компания TMK занимает завидное положение со своим проектом «Гурвантэс», имея возможность перехватить эстафету и ускорить процесс производства более чистой энергии для Монголии и всего региона Восточной Азии.

