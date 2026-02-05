экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия наращивает экспорт угля

CentralAsia (MNG) -  Объем экспорта угля компанией «Эрдэнэс Тавантолгой» превысил 2 млн тонн в январе этого года — этот показатель впервые опередил объемы отгрузок по долгосрочным контрактам, что указывает на существенные изменения в структуре внешнеэкономических поставок предприятия.

Рост обусловлен реализацией решений правительства Монголии, касающихся запуска механизма продаж угля через биржевые торги, который начал функционировать с февраля 2023 года. Применение новой схемы способствовало увеличению объемов экспортных поставок при условии доставки на пограничные контрольно-пропускные пункты.

По информации компании, в январе 2026 года месячная выручка от экспорта, 204 млн тонн угля при поставках в КПП соседних стран составила 137.8 млн долларов.

