Заместитель премьер-министра принял посла Австралии в Монголии Лео Цзэна

слева: Лео Цзэн и Ганхуяг Хассуурь

CentralAsia (MNG) - В ходе встречи стороны подчеркнули, что отношения между двумя странами в последние годы неуклонно развиваются, уровень политических отношений повышается, а сотрудничество во всех областях расширяется, и обменялись мнениями о будущем сотрудничестве, написал вице-премьер Ганхуяг Хассуурь на своей странице в Facebook.

В начале встречи заместитель премьер-министра подчеркнул, что число монголов, проживающих в Австралии, важном партнере в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «третьем соседе» нашей страны, достигло 22 000 человек, и выразил желание и дальше расширять и углублять сотрудничество в секторах, связанных с обеспечением средств к существованию граждан, таких как инвестиции, образование и сельское хозяйство.

Он также выразил готовность изучить и внедрить опыт и знания Австралии в области управления пастбищными угодьями, устойчивого развития, а также экологически чистого сельского хозяйства и животноводства в условиях, когда частота и риск стихийных бедствий, вызванных изменением климата, возрастают.

В завершение встречи он подчеркнул важность сосредоточения внимания на секторе чрезвычайных ситуаций в качестве заместителя премьер-министра, изучения и внедрения передового опыта в области снижения риска стихийных бедствий, внедрения новых инноваций и активизации сотрудничества для выведения деятельности по снижению риска стихийных бедствий на новый уровень.

Он выразил приверженность дальнейшему повышению уровня отношений между двумя странами, расширению деятельности в областях образования, сельского хозяйства, животноводства, регионального развития и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также расширению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимную выгоду.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения