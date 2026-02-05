Казахстан ратифицировал временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

CentralAsia (MNG) - Парламент Казахстана ратифицировал Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией, что открывает путь к расширению торговых отношений и упрощению доступа на рынок.

Выступая на парламентской сессии, исполняющая обязанности министра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушакова заявила, что соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин на 367 категорий товаров, которыми торгуют государства-члены ЕАЭС и Монголия.

Документ действителен в течение трех лет и предусматривает автоматическое продление еще на три года.

Кушакова отметила, что соглашение выходит за рамки либерализации тарифов и охватывает техническое регулирование, санитарно-фитосанитарные нормы, таможенное сотрудничество и меры, направленные на защиту внутренних рынков. Эти положения призваны упростить торговые процедуры и устранить нетарифные барьеры.

«Соглашение создает благоприятные условия для ввоза товаров на монгольский рынок», — отметила она, подчеркнув, что его ратификация не приведет к негативным социально-экономическим или правовым последствиям и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

