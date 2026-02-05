Впечатляющая форма Монголии на церемонии открытия отдает дань уважения многовековой истории страны

лыжница-гонщица Ариунтунгалаг Энхбаяр

Учитывая статус Милана как одной из ведущих мировых столиц моды, стиль, несомненно, будет в центре внимания на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Информацию об этом распространило издание MiddleAsianNews.

Это особенно ярко проявится на церемонии открытия, и в частности, во время Парада наций, когда спортсмены со всего мира облачатся в эффектную форму, отдающую дань уважения странам, которые они представляют.

Монголия предприняла попытку произвести фурор уже на раннем этапе.

Компания Goyol Cashmere, базирующаяся в столице Монголии Улан-Баторе, представила потрясающий ансамбль, в котором переосмыслены традиционные одежды дээл — длинные платья с поясом — кочевой Монгольской империи XIII века.

На зимних Олимпийских играх 2026 года Монголию будут представлять три спортсмена: горнолыжник Ариунбат Алтанзул, а также лыжники-гонщики Ачбадрах Батмөнх и Ариунтунгалаг Энхбаяр.

Милан-Кортина станет 16-ми зимними Олимпийскими играми, в которых примет участие Монголия, которая по-прежнему стремится завоевать свою первую олимпийскую медаль.

Форма сборной Монголии также вошла в число самых запоминающихся образов Олимпийских игр 2024 года в Париже, особенно выделялись богато украшенные вышитые жилеты.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине будет транслироваться на канале NBC, а также в режиме онлайн на платформах Peacock и NBC Olympics в пятницу, 6 февраля, начиная с 14:00 по восточному времени.

