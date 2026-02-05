В юго-западной Монголии ожидаются снегопады и метели

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, с 8:00 до 20:00 5 февраля 2026 года в юго-западной части страны облачно, в других районах переменная облачность. В южных и центральных частях западных аймаков, а также в юго-западных частях аймаков Гоби ожидаются снегопады и метели.

В юго-западной части страны ветер будет дуть с юго-запада на северо-запад, в других районах – с северо-запада на северо-запад со скоростью 5-10 метров в секунду, а в Алтайских горах, Гоби и степных районах ожидается сильный штормовой ветер со скоростью 13-15 метров в секунду.

Температура в окрестностях озера Увс, Дархадской котловины и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө будет варьироваться от -25...-30°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дорнодской степи температура составит от -19...-24°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гоби температура составит -8...-13°C, а в других районах -14...-19°C.

В Улан-Баторе переменная облачность. Снега нет. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -19-21°C, на 4 градуса ниже, чем накануне.

