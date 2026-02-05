экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Райан Рут приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на Трампа в 2024 году
CentralAsia (CA) -  Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, обвиняемого в покушении на Дональда Трампа во время избирательной кампании политика в 2024 году, сообщает Reuters.

Присяжные признали 59-летнего Рута виновным по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство, в сентябре 2025 года. После оглашения вердикта обвиняемый попытался ударить себя ручкой в ​​шею, но ему помешали федеральные маршалы (судебные приставы).

По версии обвинения, Рут пытался убить Трампа из снайперской винтовки в гольф-клубе в Палм-Бич во Флориде 15 сентября 2024 года. Его винтовку заметил агент Секретной службы. Рута задержали, когда он пытался скрыться. Трамп тогда не пострадал.

Рут вину не признал и сам защищал себя в суде.

Во время президентской кампании 2024 года на Дональда Трампа совершили два покушения. Первое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании — в Трампа несколько раз выстрелили. Одна из пуль задела ухо политика. 20-летнего стрелявшего Томаса Мэттью Крукса убил снайпер Секретной службы США. Второе покушение, как установило следствие, совершил Райан Рут.

