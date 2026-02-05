Евросоюз согласовал механизм выделения Украине 90 миллиардов евро

CentralAsia (CA) - Евросоюз после продолжительных и напряжённых переговоров утвердил механизм предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета. По условиям соглашения, 60 миллиардов евро будут направлены на военную помощь, а 30 миллиардов — на бюджетные расходы Украины.

Процентные расходы по кредиту возьмёт на себя Евросоюз. Возвращать долг Украина будет только после того, как Россия выплатит репарации. В финансировании отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия, остальные 24 государства-члена выделят средства. Первый транш Киев должен получить в начале второго квартала 2026 года.

Ключевым условием, на котором настаивала Франция, стал приоритет закупок вооружения у производителей из Украины и стран Евросоюза. Поставки из третьих стран, таких как США, допускаются только в случае потребности в специализированном оружии, произведенном вне ЕС — например, систем ПВО Patriot. Также была одобрена инициатива Парижа о возможности подключения к программе Великобритании и других стран-партнёров в обмен на их финансовые взносы.

Решение о предоставлении беспроцентного кредита было достигнуто лидерами ЕС ещё в декабре 2025 года. Тогда же была отвергнута идея финансирования за счёт замороженных российских активов, и был выбран механизм займов под гарантии бюджета ЕС.

Этот пакет помощи стал крупнейшей совместной военно-финансовой программой ЕС для Киева. Ранее поддержка оказывалась в основном на двусторонней основе или через фонды невоенного назначения. Сейчас соглашение проходит финальные процедуры согласования в Европарламенте, его окончательное утверждение ожидается в ближайшие недели.