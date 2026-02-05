По данным Axios, США отменили переговоры с Ираном. Тегеран это отрицает

CentralAsia (CA) - Власти США отказались проводить переговоры с Ираном, которые планировались на 6 февраля, сообщило издание Axios, ссылаясь на американских чиновников.

Это произошло после того, как Иран предложил перенести встречу из Стамбула в Оман, чтобы сосредоточиться только на иранской ядерной программе, а не на других вопросах, в том числе касающихся баллистических ракет. Представители США отклонили эту просьбу 4 февраля.

«Мы сказали им, что либо так, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего»», — сказал высокопоставленный американский чиновник. Он добавил, что, если представители Тегерана готовы вернуться к первоначальному формату, то США готовы встретиться на этой или следующей неделе.

«Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — сказал высокопоставленный чиновник, намекая на неоднократные угрозы Трампа применить военную силу, пишет Axios.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил вечером 4 февраля, что «переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе» запланированы в Маскате в Омане на утро 6 февраля. Арагчи поблагодарил Оман «за проведение всех необходимых мероприятий».

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанести военный удар по Ирану, однако в конце января заявил, что Тегеран и Вашингтон начали переговоры. По словам Трампа, он решит, как поступить с Ираном, по результатам переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 4 февраля, что США хотят на переговорах обсуждать ракетную и ядерную программы Ирана, то, что Тегеран поддерживает террористические группировки на Ближнем Востоке, а также отношение властей Ирана к своим жителям. В ответ в Иране заявили, что готовы обсуждать только ядерную программу.

Трамп заявил в интервью NBC News, полная версия которого выйдет в ночь на 5 февраля, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «должен быть очень обеспокоен».