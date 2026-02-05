Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE

CentralAsia (CA) - Федеральные власти США решили вывести из Миннеаполиса 700 сотрудников иммиграционной и пограничной служб, отправленных туда на поиски и задержание нелегальных иммигрантов. Об этом в среду сообщил глава пограничной службы Том Хоман, передает «Би-би-си».

Хоман, курирующий в администрации Трампа все вопросы, связанные с границами США, сказал на пресс-конференции, что эти 700 человек будут выведены немедленно. При этом в Миннесоте останутся еще около 2000 федеральных сотрудников, переброшенных туда в ходе операции против нелегальной иммиграции.

В январе, во время акций протеста против этой операции, федеральные агенты застрелили в Миннеаполисе двух граждан США, после чего администрация президента Трампа отозвала командовавшего этой операцией Грега Бовино и заменила его на Тома Хомана.

В операции участвуют сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Таможенно-пограничной патрульной службы (CBP). Хоман сказал, что выведены будут сотрудники обоих ведомств.

По словам Хомана, в конечном счете федеральные власти собираются вывести всех командированных в Миннесоту сотрудников и вернуть их домой, но в ближайшее время операция против нелегальных иммигрантов будет продолжена.

Хоман возложил косвенную ответственность за гибель людей в Миннеаполисе на противников администрации Трампа, протестующих против его кампании по выдворению нелегальных иммигрантов.

Он напомнил, что он еще год назад говорил, что если эти люди не прекратят разжигать ненависть, то это закончится кровопролитием — и вот оно случилось.

При этом, заверил Хоман, ни он, ни президент Трамп, ни министр внутренней безопасности Кристи Ноэм этого кровопролития не хотели.

Хоман попросил губернатора Миннесоты, демократа Тима Уолза, обратиться к гражданам штата и призвать их не мешать федеральным агентам.

Уолз после гибели Рене Гуд и Алекса Претти, застреленных федеральными агентами, требовал полного вывода всего федерального контингента из штата.

Накануне министр Кристи Ноэм объявила, что всем федеральным агентам в Миннесоте будут выданы нательные видеокамеры.