экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Starlink объявила о запуске спутникового интернета в Таджикистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом заявила компания в своем официальном аккаунте в Х.

«Высокоскоростной интернет Starlink (...) теперь доступен в Таджикистане!» — следует из публикации. С 13 августа прошлого года Starlink официально начал работать в Казахстане.

Starlink — глобальная система спутниковой связи, предназначенная для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет из любой точки мира. Принадлежит бизнесмену Илону Маску, который осуществляет запуск спутников на орбиту Земли с помощью ракет своей компании SpaceX, управляющей сетью Starlink.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com