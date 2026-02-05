Starlink объявила о запуске спутникового интернета в Таджикистане

- Таджикистан, новости компаний
- 11:46, 05 февраля 2026
- Просмотров: 796 EnglishКыргызча
CentralAsia (TJ) - Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом заявила компания в своем официальном аккаунте в Х.
«Высокоскоростной интернет Starlink (...) теперь доступен в Таджикистане!» — следует из публикации. С 13 августа прошлого года Starlink официально начал работать в Казахстане.
Starlink — глобальная система спутниковой связи, предназначенная для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет из любой точки мира. Принадлежит бизнесмену Илону Маску, который осуществляет запуск спутников на орбиту Земли с помощью ракет своей компании SpaceX, управляющей сетью Starlink.
Starlink's high-speed, low-latency internet is now available in Tajikistan! 🛰️🇹🇯❤️ → https://t.co/O3jSkFntpl pic.twitter.com/dPASPSYtu4— Starlink (@Starlink) February 5, 2026