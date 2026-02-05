Starlink объявила о запуске спутникового интернета в Таджикистане

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом заявила компания в своем официальном аккаунте в Х.

«Высокоскоростной интернет Starlink (...) теперь доступен в Таджикистане!» — следует из публикации. С 13 августа прошлого года Starlink официально начал работать в Казахстане.

Starlink — глобальная система спутниковой связи, предназначенная для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет из любой точки мира. Принадлежит бизнесмену Илону Маску, который осуществляет запуск спутников на орбиту Земли с помощью ракет своей компании SpaceX, управляющей сетью Starlink.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения