Зеленский озвучил официальные данные о потерях Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью France 2, что потери Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ превышают 55 тысяч человек.

«В Украине официально на поле боя погибли 55 тысяч военнослужащих, как кадровых, так и мобилизованных. [К этому числу следует добавить] большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести», — заявил Зеленский 4 февраля.

Год назад, в феврале 2025 года, Зеленский называл цифру в 46 тысяч погибших.

Он также заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины, и выразил надежду, что мира удастся достичь уже через год благодаря активным дипломатическим усилиям и переговорам.

Зеленский подчеркнул, что дипломатический путь не означает капитуляцию или принятие российских ультиматумов. По его словам, требование Москвы о выходе ВСУ со всего Донбасса является «красной линией».

Президент отметил, что даже «замораживание» линии фронта на текущих позициях было бы «огромной уступкой» со стороны Украины, но он готов к диалогу, чтобы сохранить независимость государства.