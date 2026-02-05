экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины и России при участии США
Первый день переговоров состоялся накануне — фото МИД Объединенных Арабских Эмиратов
CentralAsia (CA) -  В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров, в которых участвуют Украина и Россия при посредничестве США, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций», — написал он.

Начало второго дня переговоров подтвердил также источник ТАСС. По его информации, на встречах обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.

Первый день переговоров прошел 4 февраля. По его итогам никаких официальных заявлений ни с российской, ни с украинской стороны не последовало. Умеров говорил, что работа была «содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения».

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. От американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украину на переговорах среди прочих представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

