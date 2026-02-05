Власти Таджикистана активизировали поиск новых направлений для трудовой миграции

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана начали активное сотрудничество с другими государствами по соглашениям об организованной отправке трудовых мигрантов. В частности, среди новых направлений значится ряд стран Европы и Азии. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министра труда, миграции и занятости населения республики Солеху Холмахамадзода.

Чиновница подчеркнула, что в прошлом году был подписан меморандум между Таджикистаном и Бельгией. Согласно документу, который сейчас проходит внутригосударственные процедуры, граждане центральноазиатской страны получат возможность трудоустройства в государствах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В данном случае отраслями, наиболее востребованными с точки зрения найма иностранцев, являются сельское хозяйство, строительство, социальная сфера и медицина.

Как заверила министр, параллельно идут переговоры с Японией. В настоящий момент разрабатывается механизм трудоустройства мигрантов в статусе «специально квалифицированных». К слову, таджикское ведомство подготовило проект соглашения с рядом японских работодателей. Благодаря этой деятельности 10 граждан республики уже работают в Стране восходящего солнца.

Причем власти Таджикистана ведут поиск других направлений. В частности, свыше 500 соотечественников обеспечены занятостью в Катаре, добавила Холмахамадзода. Отдельное внимание чиновница уделила партнерству с Южной Кореей, которая в прошлом году выделила 800 квот для граждан центральноазиатской республики. После прохождения профессиональной подготовки и сдачи экзамена на знание корейского языка 21 человек получил работу через портал вакансий, еще 12 мигрантов оформляют документы на выезд за рубеж.

Кроме того, Таджикистан подписал соглашения о партнерстве в сфере трудовой миграции и с другими государствами, в число которых входят Германия и Великобритания.

Вместе с тем, как отметила глава Минтруда, создаются рабочие места внутри республики. Так, в прошлом году появились 280 тысяч вакансий, хотя лишь чуть более четверти из них — постоянные. Остальные предложения работы относятся к временным или сезонным.

По словам Холмахамадзода, за отчетный период был зафиксирован рост спроса на рабочую силу в промышленности, строительстве и туризме.

«Сегодня отечественные компании предлагают рабочие места, уровень заработной платы по которым не уступает зарубежным», — заявила министр.

Она добавила, что в 2025-м реализация Госпрограммы содействия занятости населения была обеспечена на 113%, услугами органов труда воспользовались 148 тысяч человек.

Тем не менее, основным направлением для мигрантов из Таджикистана остается Россия. По данным Министерства внутренних дел РФ, в январе-сентябре прошлого года в страну въехали 1,2 млн граждан этой центральноазиатской республики. Хотя по сравнению с предыдущими годами показатель сократился.

Мигранты вносят заметный вклад в экономику своей страны. Так, по оценкам экспертов, за первые девять месяцев 205 года денежные переводы в Таджикистан из-за границы выросли на 50%. Известно, что в 2024-м такие операции обеспечили 45,4% валового внутреннего продукта государства, что стало самым высоким показателем в мире в относительном выражении.

Влияние трудящихся за рубежом граждан признают и власти. Например, председатель Комитета местного развития Камолиддин Муминзод сообщил, что в прошлом году на средства мигрантов и других соотечественников, проживающих за границей, в республике построили 288 объектов на сумму свыше 188 млн сомони (более $20 млн). В их числе — спортивные площадки, детские сады и школы, столовые и гостиницы, промышленные предприятия. Также на эти деньги отремонтировали дороги и сооружения инфраструктуры.

