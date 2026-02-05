Советник Макрона приезжал в Москву на встречу с помощником Путина Юрием Ушаковым, - СМИ

CentralAsia (CA) - Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн приезжал в Москву на встречу с помощником российского президента Юрием Ушаковым, пишут LʼExpress и Reuters.

Визит Бонна, который возглавляет дипломатическую группу Макрона с 2019 года, состоялся 3 февраля, пишет LʼExpress. Один собеседник Reuters сказал, что Бонн встретился с официальными лицами в Кремле, еще два дипломатических источника — что он провел переговоры с Юрием Ушаковым.

В администрации президента Франции не подтвердили и не опровергли факт переговоров, пишет Reuters. «Как сказал вчера президент в ходе общения с прессой, дискуссии ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом Зеленским, а также с основными европейскими коллегами», — заявили там.

Последний телефонный разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным состоялся 1 июля 2025 года. В Кремле заявили, что он «носил содержательный характер». Во время этого разговора Путин вновь назвал «украинский конфликт» следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России».

В декабре 2025-го Макрон заявил, что говорить с Путиным придется, чтобы Европа не была отстранена от решений по Украине, а в начале января сообщил о намерении провести такой разговор в ближайшее время. В Кремле отмечали, что Путин готов к диалогу. 3 февраля Макрон заявил, что для подготовки разговора с Путиным ведется обсуждение на техническом уровне.