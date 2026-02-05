Узбекистан и США договорились о стратегическом партнерстве в сфере критических минералов

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в Вашингтоне подписали Меморандум о взаимопонимании по обеспечению надежности поставок в сфере добычи и переработки критических минералов и редкоземельных элементов, сообщает МИД РУз.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что республика рассматривает сектор редких металлов не только как источник дохода, но и как фундамент для «ответственного партнерства и долгосрочного устойчивого развития».

Как сообщается на сайте Госдепа, после подписания Ландау и Саидов обсудили стратегическое сотрудничество между США и Узбекистаном. В центре внимания — расширение торговых и экономических связей, укрепление энергетической безопасности и совместные проекты, которые принесут пользу обеим странам.

Соединенные Штаты рассчитывают на углубление двустороннего сотрудничества с Узбекистаном в борьбе с нелегальной миграцией, расширении торговых связей и усилении взаимодействия в рамках дипломатической платформы C5+1, которая представляет Соединенные Штаты «плюс» пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.