Токаев о российско-украинском конфликте: Ключевым здесь остаётся территориальный вопрос

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью пакистанской газете The News International заявил, что Казахстан не видит себя в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной.

«Действительно, ситуация крайне непростая, и ключевым здесь остаётся территориальный вопрос. Казахстан последовательно выступает за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы убеждены, что единственный способ достичь мира – это посадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Наша страна не претендует на роль посредника. Однако Казахстан всегда готов оказать помощь, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если появится такая возможность», – сказал глава государства.

Президент также дал оценку инициативе создания Совета мира.

«Это своевременная и актуальная инициатива, направленная на достижение быстрых и эффективных результатов. Сам президент Трамп во время церемонии подписания устава подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия Организации Объединённых Наций, которая, к сожалению, переживает период институциональных проблем. Особенно важно, что эта инициатива призвана способствовать воплощению в жизнь Резолюции 2803 Совета Безопасности ООН, в которой подчёркивается необходимость построения мира на основе как международной легитимности, так и эффективного лидерства», – отметил президент.

Он выразил уверенность, что Совет мира внесёт значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов.

