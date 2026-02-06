Номинчимэг была избрана председателем Комитета по правам человека парламентариев МПС

Номинчимэг Одсүрэн

179-я сессия Комитета по правам человека парламентариев Межпарламентского союза (МПС) проходит со 2 по 18 февраля 2026 года в Женеве, Швейцария. Все подробности на MiddleAsianNews.

В ходе заседания член парламента Номинчимэг Одсүрэн была избрана председателем Комитета Межпарламентского союза по правам человека парламентариев.

Комитет состоит из 10 членов со всего мира. Женщинами-членами Комитета являются Номинчимэг Одсүрэн из Монголии, Лия Квартапелле из Италии, Милли Г.А. Одхиамбо из Кении, Л. Фельманн Риель из Швейцарии и Н. Акора Одонга из Уганды. В состав Комитета входят мужчины: Гарри Камбони из Замбии, Франсиско Хавьер Шауан из Чили, Б. Мбуку Лака из Демократической Республики Конго, М.Е. Блан из Франции и Марко Груич из Сербии.

Члены комитета действуют в личном, а не национальном качестве. Они отбираются на основе их компетентности и приверженности правам человека.

Состав Комитета должен отражать справедливое геополитическое распределение мест и быть гендерно сбалансированным. В принципе, в Комитете должно быть равное количество мужчин и женщин. В любом случае, в нем должно быть не менее четырех членов каждого пола. В настоящее время 50% членов Комитета — женщины.

Ежегодно многие парламентарии по всему миру сталкиваются с насилием, жестоким обращением или даже смертью. Комитет МПС по правам человека парламентариев стремится защитить их. Будучи единственным международным механизмом с такими полномочиями, он имеет выдающуюся репутацию в оказании помощи парламентариям, подвергающимся нападениям.

Комитет проводит слушания, осуществляет миссии и направляет наблюдателей на судебные заседания. Во время ассамблей МПС члены МПС через Управляющий совет МПС утверждают решения Комитета, подчеркивая важность парламентской солидарности. Комитет продолжает высказываться по рассматриваемым делам до тех пор, пока не будет найдено удовлетворительное решение.

По данным отдела по связям с общественностью Великого Государственного Хурала, на сегодняшний день комитет рассматривает 886 дел.

