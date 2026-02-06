Япония оказывает помощь в развитии сектора ИКТ Монголии

Будет реализован новый проект технического сотрудничества, направленный на улучшение политико-правовой среды в секторе информационных и коммуникационных технологий и повышение конкурентоспособности на международных рынках. Данная информация была опубликована изданием MiddleAsianNews.

26 сентября 2025 года представительство Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Монголии, Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и Национальный парк информационных технологий (НПИТ) совместно подписали в Государственном дворце проектный документ «Развитие сектора информационных и коммуникационных технологий».

Проект направлен на расширение государственно-частного сотрудничества и продвижение развития сектора информационных и коммуникационных технологий. В рамках этого проекта планируется создание совместной рабочей группы, оказание поддержки монгольским технологическим компаниям в выходе на зарубежные рынки, а также проведение таких мероприятий, как акселерационные программы и хакатоны.

«Сегодня исторический день для сектора связи и информационных технологий Монголии. Я очень рада официально запустить проект развития ИКТ совместно с JICA, трехлетний проект по развитию сектора информационных и коммуникационных технологий. Начало этому проекту положило подписание меморандума о взаимопонимании с JICA во время выставки «ICT Expo», состоявшейся в июне 2023 года», — сказала Золзаяа Жаргалсайхан, директор НПИТ.

«Этот проект имеет пять основных направлений. Во-первых, он направлен на создание моста между государственными учреждениями, НПО и частным сектором посредством государственно-частного партнерства и объединение заинтересованных сторон в этом секторе».

Золзаяа Жаргалсайхан

«Кроме того, в связи с принятием закона о поддержке производства информационных технологий, японские эксперты будут консультировать по вопросам совершенствования регулирования и внедрения виртуальных зон, а также работать над локализацией передового международного опыта. Это позволит определить, как технологические компании смогут получить реальную поддержку», — добавила Золзаяа.

Как пояснила Золзаяа, следующая важная цель — вывести монгольские ИТ-компании на международный рынок. В частности, появятся возможности для предоставления консультационных услуг и участия в совместных мероприятиях для выхода на рынок Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан. Кроме того, будут проведены исследования для развития стартап-экосистемы и выявления потребностей заинтересованных сторон. Монголия занимает относительно низкие позиции в международных рейтингах, поэтому прогресс в этом направлении необходим.

Кроме того, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и больших данных во всем мире будет реализован широкий спектр мероприятий, включая поддержку компаний, занимающихся ИИ, организацию хакатонов и сбор данных. Сегодня прибыли представители JICA и исполнительного агентства, японской компании Deloitte, и созданы все условия для начала работы.

Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и Национальный парк информационных технологий (НПИТ) будут основными исполнителями проекта и будут работать в сотрудничестве с другими министерствами.

Поскольку это совместная рабочая группа государственного и частного секторов, в проекте участвуют международные организации, он будет основан на системе ключевых показателей эффективности (KPI) или системе оценки. Поэтому предполагается, что его реализация будет эффективной. Монгольская сторона также возлагает большие надежды и будет прилагать все усилия для достижения всех возможных результатов.

Технологические компании не ограничиваются Монголией, и самым быстрорастущим сектором в несырьевой экономике являются информационные технологии. Молодые люди стремятся выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Америки и Европы. Этот проект обеспечит им «мягкую посадку» или плавный вход на рынок, позволит участвовать в крупных мероприятиях, а также предоставит финансирование и методические консультации.

Результаты проекта будут оцениваться по тому, получили ли компании реальную поддержку благодаря внедрению виртуальной зоны и улучшилась ли правовая среда. В настоящее время доля сектора в ВВП составляет менее 2 процентов, или около 1.7 процента. Однако цель состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить вклад сектора информационных технологий до 5 процентов. Сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) станет важным стимулом для достижения этой цели.

Следует отметить, что на этот год НПИТ планирует три основные задачи. Во-первых, началась регистрация виртуальных зон, и уже зарегистрировалось более 30 компаний. Это позволит получать данные об отрасли в режиме реального времени. Во-вторых, в этом году строительство IT-парка будет завершено, и уже разрабатываются планы по созданию международных эталонных центров, таких как лаборатория искусственного интеллекта, научно-исследовательский центр, выставочный зал и коворкинг.

В-третьих, началась подготовка к первой в истории международной выставке ИКТ, которая состоится в Монголии в сентябре. Все эти мероприятия полностью соответствуют целям совместного проекта с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

«Проект запускается с главной целью развития информационно-коммуникационного и технологического сектора Монголии. Мы ожидаем, что после завершения проекта этот сектор сможет развиваться более независимо. Мы надеемся, что IT-парк, являющийся ключевым игроком в этом секторе, продолжит лидировать в его развитии», — сказал руководитель проекта Ямамото Сёсэй.

«Насколько нам известно, монгольский сектор информационных, коммуникационных и технологических технологий до настоящего времени развивался самостоятельно и получал относительно мало ощутимой поддержки со стороны правительства. Хорошо, что частные компании активно участвуют в зарубежных рынках, но предыдущие базовые исследования показали, что этого недостаточно для развития сектора в целом. Поэтому мы считаем, что эта отрасль должна стать единой командой, «Единой Монголией», чтобы выйти на зарубежные рынки и развиваться более широко. Мы планируем реализовать эту поддержку в рамках проекта в сотрудничестве с IT-парком и Министерством развития электроники, инноваций и коммуникаций».

Ямамото Сёсэй

«Япония может внести свой вклад в этот сектор несколькими способами, но давайте выделим два основных. Во-первых, что касается технологий, мы видим потенциал для внедрения передовых и инновационных решений на основе больших данных и искусственного интеллекта. Япония обладает достаточно обширным опытом в этой области.

Во-вторых, Япония обладает значительным опытом в вопросе организации совместной работы предприятий в команде, а не поодиночке, и в создании бренда для монгольского сектора ИКТ с целью выхода на международный рынок. В нашей стране существует система, позволяющая выходить на глобальный рынок сообща. Поэтому я считаю это насущной необходимостью для Монголии.

Завершение проекта запланировано на 2028 год. Однако достижение целевых результатов будет оцениваться с помощью конкретных ключевых показателей эффективности (KPI). Подробные показатели для измерения каждого результата будут определены в сотрудничестве с Министерством развития электроники, инноваций и связи. Например, эффективность проекта будет оцениваться по количественным показателям, таким как количество компаний, фактически сумевших поставлять свою продукцию и услуги на зарубежные рынки», — добавил Ямамото Сёсэй.

