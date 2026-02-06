Монголия и Япония намерены и дальше укреплять «Особое стратегическое партнерство во имя мира и процветания»

слева: Учрал Ням-Осор и Игавахара Масару

CentralAsia (MNG) -

Согласно сообщению MiddleAsianNews, председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Учрал Ням-Осор принял посла Японии в Монголии Игавахару Масару 5 февраля 2026 года.

Спикер парламента Учрал Ням-Осор заявил, что в рамках пятилетней стратегии развития Монголии на 2026-2030 годы, утвержденной ВГХ Монголии, он будет уделять особое внимание защите интересов инвесторов и улучшению инвестиционного климата.

Он также представил свою инициативу «Давайте освободимся», цель которой — создание правовой среды для равного и доступного осуществления прав и свобод человека, а также обеспечение того, чтобы государство предоставляло возможности, а не бремя, каждому трудящемуся. В этом контексте, по его словам, ВГХ Монголии работает над активизацией реформ в банковском секторе и улучшением правовой среды, которая в принципе поддерживает иностранных инвесторов на внутреннем рынке.

Посол Игавахара Масару выразил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» и углублению двусторонних отношений и сотрудничества в условиях сложной международной ситуации.

Он также выразил желание активно работать над развитием визитов, отношений и сотрудничества между двумя странами в 2026 году, особенно проявляя лидерские качества в качестве спикера ВГХ в укреплении межпарламентского сотрудничества.

Игавахара Масару также выразил удовлетворение благоприятной информацией, предоставленной об инвестиционной программе, утвержденной в рамках «Пятилетних руководящих принципов развития Монголии на 2026-2030 годы».

Игавахара Масару подчеркнул, что ваша поддержка важна для ускорения банковских реформ, развития искусственного интеллекта и информационных технологий, а также улучшения правовой среды для инвестиций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения