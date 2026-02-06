Доминиканская Республика и Монголия договорились о безвизовом режиме

«Доминиканская Республика и Монголия договорились предоставить гражданам друг друга безвизовый въезд в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений и упрощению поездок между двумя странами. В соответствии с соглашением, граждане, имеющие дипломатические, служебные и обычные паспорта, смогут въезжать в страну без визы», — сообщает MiddleAsianNews.

Согласно дипломатической ноте DU/TI-051162 от 29 декабря 2025 года, изданной Министерством иностранных дел Доминиканской Республики (Mirex) через его посольство на Кубе, посольство Монголии на Кубе также имеет параллельную аккредитацию в Доминиканской Республике. Соглашение об отмене визового режима было подписано 26 сентября 2024 года и официально утверждено Доминиканской Республикой 28 ноября 2025 года резолюцией 94-25, опубликованной в Официальном вестнике № 11219, после выполнения всех юридических требований в соответствии с национальным законодательством, — информирует издание.

Mirex запросило обновленную информацию о ходе процесса ратификации соглашения Монголией для отслеживания его вступления в силу. Тем временем посольство Доминиканской Республики на Кубе выразило признательность посольству Монголии за сотрудничество и усилия, которые сделали возможным заключение двустороннего соглашения, подчеркнув важность дипломатического сотрудничества для развития мобильности и международных связей.

27 мая 2010 года Монголия установила дипломатические отношения с Доминиканской Республикой. Столицей этой страны, расположенной в восточной части карибского острова Гаити, является Санто-Доминго. Официальный язык — испанский. Население составляет 11.4 миллиона человек, а площадь — 48 670 км², что делает Доминиканскую Республику 85-й по численности населения страной в мире и 132-й по площади.

