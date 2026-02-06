Спортсмен Цэвээндаш пробежит маршрут Улан-Батор–Пекин–Тяньцзинь

CentralAsia (MNG) - 5 февраля заслуженный спортсмен и международный мастер альпинизма Цэвээндаш Базарханд начал забег на 1600 километров по маршруту Улан-Батор–Пекин–Тяньцзинь. Об этом сообщает IKON.

Перед началом забега Цэвээндаш подчеркнул, что депрессия среди детей и молодежи, а также зависимость от экранов стали серьезными проблемами, и отметил, что вместо того, чтобы просто говорить о здоровом образе жизни, он намерен подавать пример своими собственными действиями. «Люди стали настолько неохотно идти даже до одной автобусной остановки. Не стоит бояться зимнего бега. Выносливость тех, кто выбирает физическую культуру и спорт, поистине замечательна. Люди, занимающиеся спортом, получают много преимуществ. Молодые люди испытывают серьезный недостаток физической активности, а чрезмерное использование цифровых технологий приводит к проблемам с психическим здоровьем. Это не только проблема нашей страны; это глобальный кризис. Люди чрезмерно боятся холода, но мы должны показать, что бегать можно даже зимой», — сказал он.

Он продолжил: «Сегодня передо мной стоит новая задача, и я начинаю новый забег. В то время, когда негативные социальные настроения усиливаются, я надеюсь внести что-то позитивное в жизнь других людей посредством зимнего бега. Я хорошо подготовился и разработал подробный план, особенно учитывая, что часть маршрута проходит через Китай. Изначально я планировал переночевать в палатке по пути, но вместо этого меня будет сопровождать транспортное средство. Со мной будут ехать два человека, и безопасность во время забега будет полностью обеспечена».

Забег стартовал в Улан-Баторе и пройдет через Замын-Ууд в Монголии, Эрээн-хото, Хөххот, Чжанцзякоу и Великую Китайскую стену в Китае. Он планирует пробегать полную марафонскую дистанцию ​​в 42 километра в день и завершить 1600-километровое путешествие за 40-45 дней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения