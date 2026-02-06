экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель секретаря Ландау встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг

CentralAsia (MNG) -  Об этом сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Приведенная ниже информация предоставлена ​​заместителем пресс-секретаря Томми Пиготтом:

«Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау сегодня (5 февраля 2026 г.) встретился с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх для обсуждения растущего сотрудничества двух стран в области общих приоритетов безопасности и экономических связей. Заместитель госсекретаря подтвердил ценность и важность, которые Соединенные Штаты придают своему стратегическому партнерству с Монголией в рамках концепции «третьего соседа», и приветствовал расширение сотрудничества в наших взаимных интересах».

