В Монголии ожидается резкое похолодание

CentralAsia (MNG) - С 6 февраля в большинстве регионов Монголии начнется значительное похолодание, а 7 февраля в восточной части страны морозы усилятся.

Облачная погода ожидается в большинстве районов страны, при этом осадков не предсказывается. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, в то время как в Гоби и степных зонах его скорость может увеличиваться до 12-14 метров в секунду.

Температурные показатели вблизи озера Увс, в Дархадской котловине и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө будут находиться в диапазоне от -28 до -33°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, а также в долине реки Халх и Дарьганской степи температура составит от -22 до -28°C. В Алтайских горах и предгорьях Хангайских гор показатели будут варьироваться между -6 и -11°C, в юго-восточных частях Гоби ожидаются температуры от -10 до -15°C, а в других районах — от -15 до -20°C.

В Улан-Баторе погода будет переменной облачности, осадков не предвидится. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, температура воздуха ожидается в пределах -15...-17°C.

На 5 утра температура в Улан-Баторе была зафиксирована на уровне -26°C, относительная влажность составила 67%, а атмосферное давление — 879 гектопаскалей. В течение всего дня давление останется на стабильном уровне.

