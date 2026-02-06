Официально объявлен слоган COP17

слева: Ясмин Фуад и Батбаатар Бат

CentralAsia (MNG) - Официально объявлен слоган 17-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций (КС17) по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой, которая состоится в Монголии: «Эх байгалиа сэргээж, итгэл найдвараа бадраая» («Восстановление земель. Восстановление надежды».).

17-я сессия Конференции сторон (КС17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) пройдет в Монголии, в ее столице, Улан-Баторе, с 17 по 28 августа 2026 года под девизом «Восстановление земель. Восстановление надежды».

«Земля — это наша важнейшая инфраструктура, лежащая в основе продовольственной безопасности, водоснабжения, средств к существованию и стабильности. Когда земли истощаются, растет нестабильность — из-за потери средств к существованию, вынужденного перемещения населения и усиления конкуренции за ограниченные ресурсы. На 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Монголия передает миру мощное послание: «Восстановление земель, восстановление надежды» — это не только экологическая повестка дня, но и приоритет развития и повышения устойчивости. По мере усиления засухи и ускорения деградации земель конференция должна способствовать разработке практических, перспективных решений — от восстановления деградированных земель и почв до укрепления взаимосвязи между землей и водой — чтобы общины могли процветать», — заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.

Деградация земель уже затрагивает до 40 процентов мировых земель, оказывая далеко идущие последствия на производство продуктов питания, доступ к воде, средства к существованию и экономическую стабильность. COP17 предоставляет странам и партнерам ключевой момент для усиления мер по реализации и мобилизации больших инвестиций в повышение устойчивости к засухе и устойчивое управление земельными ресурсами.

Монголия, занимающая обширную территорию в 1.56 миллиона км², входит в число стран, наиболее пострадавших от опустынивания и деградации земель: почти 77 процентов ее земель уже деградированы. Проведение COP17 Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Улан-Баторе позволит сосредоточить международное внимание на приоритетах восстановления земель, включая подходы, обеспечивающие средства к существованию, продовольственную безопасность и экосистемы в засушливых регионах.

COP17 проходит в рамках Международного года пастбищ и скотоводов Организации Объединенных Наций (IYRP 2026), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН и инициированного Монголией. Это предоставляет прекрасную возможность ускорить действия по устойчивому управлению, восстановлению и сохранению пастбищ, одновременно привлекая внимание к потребностям скотоводческих общин, которые напрямую зависят от этих экосистем в плане средств к существованию.

Пастбища покрывают более половины земной поверхности, обеспечивают средства к существованию примерно 500 миллионам человек и удовлетворяют одну шестую часть мировых потребностей в питании, но при этом остаются одними из самых недооцененных и все более деградирующих экосистем планеты.

В ходе двухнедельной конференции участники примут участие в сегменте высокого уровня, включающем диалоги на уровне министров, а также в форумах с участием многих заинтересованных сторон и тематических дискуссиях по вопросам интеграции науки и политики, инноваций и решений, инструментов и технологий, а также финансирования. Помимо официальных переговоров, ожидается, что COP17 станет катализатором коллективных действий в отношении пастбищ, устойчивости и водных ресурсов, а также продовольственных систем и здоровья почв.

В рамках подготовки к COP17 Монголия запустила национальные инициативы, связывающие восстановление земель с обеспечением средств к существованию и развитием сельских районов, включая инициированную президентом Национальную кампанию «Миллиард деревьев», начатую в 2021 году и направленную на посадку одного миллиарда деревьев к 2030 году. Монголия также расширила участие общественности и молодежи посредством национальных диалогов и информационно-просветительских мероприятий, включая Национальный форум «Молодежь за землю». Через Монгольский деловой совет председательство на COP17 привлекает частный сектор страны к поддержке инициативы UNCCD «Бизнес за землю», направленной на ускорение действий частного сектора в области устойчивого управления земельными ресурсами.

