США и Россия договорились возобновить диалог военных на высоком уровне
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Делегации России и США на переговорах в Абу-Даби достигли договоренности возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, сообщает Европейское командование вооруженных сил США.

Как отмечается, этот канал связи был приостановлен осенью 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабной российско-украинской войны.

О возобновлении контактов договорился командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич на встречах в столице ОАЭ с высокопоставленными российскими и украинскими чиновниками.

«Поддержание диалога между вооруженными силами является важным фактором глобальной стабильности и мира, которые могут быть достигнуты только силой, и предоставляет инструменты для увеличения транспарентности и деэскалации», — говорится в заявлении Европейского командования США.

В пресс-релизе также отмечается, что генерал Гринкевич в качестве главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе имеет полномочия поддерживать военный диалог с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, «чтобы избежать просчетов и непреднамеренной эскалации с любой из сторон».

