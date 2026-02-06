Трамп предложил разработать новый договор с Россией по ядерному сдерживанию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп предложил разработать новое соглашение вместо закончившегося 5 февраля российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Трамп заявил, что в свой первый срок он полностью перестроил американскую армию, включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения.

«Я предотвратил ядерные войны по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо того чтобы продлевать Договор СНВ-3 (плохо заключённое соглашение Соединёнными Штатами, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим экспертам по ядерным вопросам разработку нового, улучшенного и модернизированного договора, который сможет действовать в долгосрочной перспективе», – заявил Дональд Трамп.

ДСНВ был подписан Россией и США 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года, в феврале 2021 года он был продлён на пять лет. Накануне МИД РФ заявил об истечении срока действия договора.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот период «тяжёлым моментом для международной безопасности» и призвал стороны без промедления начать переговоры о новом механизме контроля над ядерными вооружениями.