Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан, и готовы открывать у вас совместные производства, – Лукашенко

CentralAsia (KZ) - Беларусь готова развивать совместные производства с казахстанскими партнёрами и поставлять необходимые для страны товары, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, сообщает БелТА.

Лукашенко призвал не терять связи между странами, подчеркнув, что ни одна страна сегодня не может развиваться полностью самостоятельно. Он отметил, что Беларусь и Казахстан разделяют одинаковые взгляды на развитие мира, и предложил активизировать межрегиональное сотрудничество, подчеркнув важность работы по любым направлениям на основе доверия и совместного опыта.

Глава государства обратил внимание на торговлю как основу двусторонних отношений и отметил, что товарооборот между странами уже достиг 1 млрд долларов, но есть куда стремиться.

«У нас высокотехнологичная страна. Мы готовы поставлять вам не только товары. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил о готовности поставлять не только машиностроительную продукцию, включая БелАЗы, но и сельскохозяйственную технику: комбайны, зерноуборочные машины и другие агрегаты, способные эффективно работать на больших посевных площадях Казахстана. Он предложил демонстрировать работу техники на участках в несколько тысяч гектаров, обучать сотрудников и показывать преимущества белорусских машин над зарубежными аналогами.

Президент отметил, что Беларусь производит больше товаров, чем может потребить внутренний рынок, и готова экспортировать излишки, включая продукцию машиностроения и сельского хозяйства, востребованную в Казахстане.

Лукашенко вспомнил опыт сотрудничества с казахстанскими специалистами ещё со времён Советского Союза, когда он работал на сельхозпредприятиях. Он выразил надежду на активное участие парламентариев и лично Кошанова в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, акцентируя внимание на развитии кадров, открытости и совместной работе.

«Мы, конечно, на вас очень рассчитываем, особенно после этого визита. Мы для вас открыты. Вы для нас не чужие. Нет никаких проблем и закрытости. Мы открыты для сотрудничества по всем направлениям», – отметил президент.

