Казахстан отказал российскому офицеру-дезертиру в статусе беженца

Евгений Коробов

CentralAsia (KZ) - Суд Астаны 5 февраля отказал в предоставлении статуса беженца российскому военнослужащему Евгению Коробову. Об этом проекту «Вот Так» сообщил его защитник, ​​юрист Казахстанского бюро по правам человека Артур Алхастов.

По его данным, с начала специальной военной операции России в Украине Казахстан вынес такие же решения в отношении еще десяти российских дезертиров, Коробов — одиннадцатый.

Старший лейтенант Евгений Коробов — выпускник военного училища и кадровый офицер. Воевал с самого начала на зоне боевых действий, но, по его словам, в упор ни в кого не стрелял, а на одном из заданий прострелил себе ногу, чтобы покинуть фронт. В конце 2022 года после госпитализации он сбежал в Казахстан, где получил разрешение на временное пребывание. С апреля 2024-го находился в статусе просителя убежища. За это время в России на него завели уголовное дело по ст. 338 УК РФ («Дезертирство») и объявили сначала в федеральный, а потом в международный розыск. После этого продлевать разрешение на временное пребывание в Казахстане стало невозможно.

Коробов дважды обращался в Управление занятости и социальной защиты Астаны с заявлением о предоставлении статуса беженца, но получил отказ. Оспорить в суде казахстанской столицы это решение не удалось. Юрист Артур Алхастов заявил, что подаст апелляцию. Он считает отказ своего подзащитного воевать политически мотивированным, а значит и поводом для политического преследования на родине.

После вступления решения суда в силу Коробов будет обязан покинуть Казахстан в течение 30 дней, отметил Алхастов. В случае депортации ему грозит до 15 лет тюрьмы.

