Узбекистан ограничил ввоз животных и продукции из Индии из-за угрозы вируса Нипах
Предыстория: Распространяющийся в Индии вирус Nipah в Узбекистане не выявлен, - Санэпидкомитет РУз

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане введен временный запрет на импорт живых животных и птиц со всей территории Индии, а также всех видов животноводческой продукции из штата Западная Бенгалия. Решение принято Главным государственным ветеринарным инспектором республики в связи со вспышкой опасного вируса Нипах (NiV) в данном регионе. 

Ограничения вступили в силу еще с 29 января.

Основанием для введения защитных мер стали данные Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) и сообщения о сложной эпидемиологической ситуации в Индии. Согласно документу, под полный запрет попал импорт подконтрольных ветеринарной службе товаров из штата Западная Бенгалия, за исключением международного транзита. 

Региональным инспекторам в областях и на приграничных пунктах поручено установить строгий контроль за исполнением ограничений и провести разъяснительную работу среди предпринимателей. При этом ветеринарная служба оставляет за собой право рассматривать ввоз продукции из эпизоотически благополучных районов Индии в индивидуальном порядке. 

Вирус Нипах является зоонозной инфекцией, вызывающей тяжелые заболевания у животных и человека. Решение о временном ограничении направлено на недопущение проникновения и распространения данного патогена на территории Узбекистана. 

Всемирная организация здравоохранения не исключает дальнейшее распространение вируса Нипах из-за недостаточной изученности инфекции. Организация призвала власти усиливать информирование населения о факторах риска.

