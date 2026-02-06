Таджикистан намерен ввести безвизовый режим для граждан Китая

CentralAsia (TJ) - Таджикистан планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Джамшед Джумахонзода на пресс-конференции в Душанбе, передает «Азия плюс».

Он отметил что вопрос рассматривается, и «мы надеемся, что это даст хороший результат».

По его словам, введение безвиза является одним из способов привлечения большего числа туристов в страну наряду с усилением рекламно-информационной работы.

«Для Таджикистана основными туристическими рынками являются арабские страны, Англия, Германия, Франция, Россия, Китай и Южная Корея, граждане этих стран больше проявляют интерес к отдыху и путешествиям», — отметил руководитель ведомства.

Джумахонзода сообщил, что Таджикистан в 2025 году посетили 1,784 млн туристов, что на 27,5%, или 384,3 тысячи человек больше по сравнению с 2024 годом.

Из общего числа туристов 1 миллион 634,5 тысячи человек прибыли из стран СНГ, а оставшиеся 149,9 тысяч — из дальних зарубежных стран. К числу пяти стран, граждане которых чаще всего посещали Таджикистан, вошли Узбекистан (1,46 млн человек), Россия (396 475 человек), Кыргызстан (137 530), Казахстан (37 288) и Китай (33 178).

Также в 2025 году Таджикистан был включен в список 25 лучших туристических направлений мира по версии международного туристического издания Lonely Planet. В рейтинге «Лучшие в путешествиях 2026» страна была рекомендована как одно из лучших мест для туризма в горной местности.

По данным Госкомтуризма, в настоящее время в Таджикистане зарегистрирована 191 туристическая компания. Из них 31 компания расположена в ГБАО, 93 — в Душанбе, 42 — в Согдийской области, 15 — в Хатлонской области и 10 — в районах республиканского подчинения.

