В Ашхабаде снесли здание Института археологии и этнографии АН Туркменистана

CentralAsia (TM) - В центре столицы Туркменистана снесли очередное историческое здание, расположенное на улицe Азади, 48, по соседству с парком «Ашхабад». За несколько десятилетий внешний облик и назначение здания не раз менялись, последним в нём размещался Институт археологии и этнографии АН Туркменистана.

По сообщению источников turkmen.news в Ашхабаде, здание уже почти целиком разрушено. Сейчас рабочие разбирают стены и убирают обломки с помощью строительной техники, территория огорожена. По некоторой информации, фундамент здания начал проседать.

Изначально дом на углу проспекта Ленина (впоследствии — Сапармурата Туркменбаши) и улицы Энгельса (Азади) использовался как здание суда. Точная дата постройки неизвестна. Проспект Энгельса/Ленина — одна из ключевых осей в общем облике Ашхабада: как при отстройке города после землетрясения 1948 года, так и в новую эпоху независимости сооружения вдоль него проектировали с особым вниманием. В СССР до 1950-х годов доминировал неоклассический стиль с элементами национальной и региональной архитектуры, после — модернизм.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов решил посвятить постройку туркменскому культурному наследию и своему произведению «Рухнама». Реконструкцию выполнили турецкие компании под руководством Polimeks: был сохранен общий неоклассический стиль, надстроен третий этаж с характерным неглубоким куполом, а внутри спроектировали выставочные и конференц-залы. В соответствии с современной традицией фасады облицевали белым мрамором — на это потребовалось 12 тысяч квадратных метров материала.

В 2002 году здесь открылся Центр культурного наследия (Medeni Miras Merkezi). После восстановления Академии наук Туркменистана его сменил Институт археологии и этнографии. В 2019 году Гурбангулы Бердымухамедов объединил его с Институтом истории. Новое учреждение — Институт истории и археологии — ныне располагается по адресу проспект Сапармурата Туркменбаши, 18, примерно в 100 метрах от снесённой постройки.

Фундамент старого здания действительно мог не выдержать нагрузки дополнительного этажа и тяжёлой мраморной облицовки. Вместе с тем источники не исключают, что участок в центре города — всего в трёх кварталах от президентского дворцового комплекса — мог кому-то приглянуться. Власти Ашхабада не ставят жителей в известность о своих планах. Что появится на месте здания института, неизвестно.

Напомним, за три недели до этого в Ашхабаде снесли гостиницу «Дайхан» (бывшая «Колхозчи»). В последние годы её постояльцы регулярно жаловались на перебои с водой и электроснабжением, вызванные изношенностью коммуникаций. В то же время многие жители столицы ценили колонны, балконы и общий облик здания, воспринимая его как отражение эпохи и символ преемственности времени.