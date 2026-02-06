Иран захватил два танкера в Персидском заливе

CentralAsia (CA) - Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два танкера в Персидском заливе, сообщает «Фарс» 5 февраля. Кому принадлежат танкеры, неизвестно.

В КСИР утверждают, что танкеры занимались контрабандой топлива. В ходе досмотра обнаружено более миллиона литров топлива.

Задержаны 15 членов экипажа, они предстанут перед судом, заявили в КСИР.

На фоне обострения отношений США и Ирана представители Тегерана 3 февраля пытались захватить американский танкер. В тот же день американский истребитель F-35C сбил беспилотник Ирана, который «агрессивно приближался» к американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море.