В Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана прошли пыльные бури
- 11:22, 06 февраля 2026
CentralAsia (TM) - 4 февраля в Туркменабаде (Чарджоу) прошла сильная пыльная буря, сообщает «Метеожурнал».
По данным городской метеостанции, порывы ветра достигали 19 м/с, ухудшение видимости до 500 метров. Метеостанция аэропорта города зафиксировала порывы ветра до 16 м/с, ухудшение горизонтальной видимости до 400 метров и вертикальной — до 240 метров.
Пыльная буря или пылевая мгла наблюдалась и в других районах региона. В Керки был ветер 13 м/с и пыльная буря с видимостью 2000 метров.
Пылевая мгла на большей части Марыйского велаята, местами пыльная буря. В Байрамали и Кушке мгла при видимости 2000 метров.
В Мары пылевая буря, мгла при порывах ветра 16 м/с и ухудшение видимости до 900 метров.
