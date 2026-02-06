Суд в Баку приговорил бывшего президента Карабаха к пожизненному заключению

Араик Арутюнян

CentralAsia (CA) - Бакинский военный суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НРК) Араика Арутюняна и нескольких высокопоставленных экс-чиновников к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает азербайджанское издание Azertag.

Помимо бывшего главы НРК, аналогичные приговоры были вынесены экс-министру обороны НРК Левону Мнацаканяну, бывшему спикеру парламента республики Давиду Ишханяну, экс-начальнику штаба армии Давиду Манукяну и занимавшему должность главы МИД НКР Давиду Бабаяну. Кроме того, бывших президентов НРК Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна приговорили к 20 годам лишения свободы.

Подсудимые обвинялись в подготовке и ведении агрессивной войны, военных преступлениях, совершении геноцида, терроризме и его финансировании, насильственном захвате и удержании власти. Никто из них вину не признал.

Представителей руководства Нагорно-Карабахской республики задержали в конце 2023 года после военной операции Азербайджана.

Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. В ходе войны 1992-1993 годов регион перешел под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По итогам наступления осенью 2020-го Азербайджан взял под контроль часть территорий НКР. В результате военной операции 2023 года регион полностью перешел под контроль Азербайджана, а НКР была упразднена. После этого практически все армянское население покинуло территорию.

8 августа в Вашингтоне при содействии президента США Дональда Трампа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Однако мирный договор до сих пор не заключили. Перед этим Азербайджан требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе. Ереван выражал надежду на заключение мирного договора в течение будущих месяцев.