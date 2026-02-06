США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

CentralAsia (CA) - Власти США призвали граждан страны незамедлительно покинуть Иран, а также рекомендовали разработать план самостоятельного выезда без расчета на помощь правительства.

Как указано в сообщении посольства США в Иране, граждане страны могут быть задержаны только из-за наличия американского паспорта. Диппредставительство также предупредило о возможных перебоях в работе интернета и отменах авиарейсов.

«Если вы не можете покинуть помещение, найдите безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании. Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. Избегайте демонстраций, ведите себя незаметно и будьте внимательны к своему окружению»,— указано в публикации. В качестве возможных маршрутов для выезда власти США назвали сухопутные пути через Армению или Турцию.

В январе США перебросили на Ближний Восток ударную авианосную группу ВМС, состоящую из авианосца Abraham Lincoln, а также группу эсминцев. На 6 февраля запланированы американо-иранские переговоры. Консультации оказались на грани срыва вечером 4 февраля после того, как Тегеран ужесточил требования к формату, сузив список внесенных в повестку тем и потребовав провести встречу в Омане, а не в Стамбуле. Подготовка к встрече была возобновлена.