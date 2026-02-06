В 2025 году убежище в России запросили более 190 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана вошли в число иностранных заявителей, обратившихся в 2025 году в МВД России за предоставлением убежища. По официальным данным ведомства, за этот период было зафиксировано 191 обращение от узбекистанцев.

Общее количество иностранных граждан, запросивших защиту в России в 2025 году, достигло 8 820 человек. Узбекская сторона заняла пятое место в общем списке стран по количеству поданных заявлений, пропустив вперед только Украину, Сирию, Палестину и Афганистан. Также в десятку стран с наибольшим числом запросов вошли Германия, Казахстан, Туркменистан, Израиль и Армения.

Для сравнения, в 2024 году общее число соискателей убежища в России было ниже и составляло 6 879 человек. Рост общего показателя в 2025 году произошел на фоне изменения структуры потоков: если годом ранее основную массу заявителей (свыше 3,7 тысячи) составляли граждане Украины, то в текущем отчетном периоде география запросов значительно расширилась.