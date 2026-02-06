экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В восьми областях Казахстана задержаны 20 подозреваемых в участии в преступных группах

CentralAsia (KZ) -  В городах Алматы и Шымкент, а также в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и в областях Абай и Жетысу 4 февраля проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, сообщила пресс-служба КНБ.

«Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС», - сообщили в комитете нацбезопасности.

В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денег и другие вещественные доказательства.

Проводятся досудебные расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

