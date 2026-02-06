экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выступающих в Казахстане артистов будут цензурировать

CentralAsia (KZ) -  Выступления зарубежных и казахстанских артистов в Казахстане будут проходить с дополнительными ограничениями: в договорах на проведение концертов планируется закреплять перечень обязательств, включая требования к исполняемому репертуару.

Как заявил журналистам в четверг в кулуарах сената вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, власти намерены рекомендовать артистам не исполнять музыкальные композиции, которые могут быть расценены как противоправные.

«Будем местным исполнительным органам помогать. В договоре будут прописаны обязательства артиста, которые, собственно говоря, он не должен нарушить. Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы эти композиции не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, не пропагандировали употребление наркотиков», - сказал Кочетов.

По его словам, это весь перечень противоправного контента, который может быть. И «если все нормально», то артист «имеет право выступать в том или ином городе».

«На наш взгляд, это совершенно логично и правильно», - подчеркнул вице-министр.

Отвечая на вопрос, означает ли, что, если в творчестве артиста есть какие-то запрещенные темы, он не сможет выступать в Казахстане, Кочетов отметил: «Мы будем рекомендовать не исполнять эти музыкальные композиции».

